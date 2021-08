Continua l'ondata di caldo torrido: nella piana di Catania temperature sino a 43 gradi

Non concede grandi pause il caldo che attanaglia la Sicilia e la provincia di Catania. Ad affermarlo è l'esperto Francesco Nucera di 3bmeteo che ha tratteggiato una settimana di gran caldo per via di un'ondata di calore, l'ennesima. Il termometro sarà su valori prossimi ai 38 e 40 gradi in città. Ma

i picchi più elevati sono attesi nella Piana di Catania con punte anche di 43 e 44 gradi. L'ondata di caldo caratterizzerà tutta la prossima settimana.

Quindi dopo una breve tregua l'anticiclone nord africano è pronto a tornare sull'Italia in questo fine settimana apportando una nuova intensa ondata di calore special modo sulle regioni centro meridionali. Le correnti settentrionali più fresche di maestrale che affluiscono sulla Penisola stanno dando luogo ad un ritorno alla normalità estiva per la Sicilia e per il Meridione in genere; si tratterà di una breve tregua perché dal weekend, ancor più durante la prossima settimana, venti dal Sahara raggiungeranno le nostre regioni. Il termometro di conseguenza tornerà ad aumentare in Sicilia su valori anche di 8 e 10 gradi al di sopra delle medie tipiche del periodo con temperature fino a 40 gradi su diverse località delle zone interne e di bassa collina. Sono attese punte fino a 40 42 gradi tra palermitano interno e ragusano, 38 e 40 gradi su trapanese, agrigentino e siracusano, 36 e 38 gradi sul messinese. Qualche grado in meno sulle coste ma qui il tasso di umidità elevato aumenterà la sensazione di disagio corporeo. Le proiezioni indicano che tutta la prossima settimana sarà interessata dal caldo africano. L'estate 2021, a parte qualche breve pausa, si mette in evidenza per il caldo intenso e prolungato sulla Sicilia.