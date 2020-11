Meteo, vortice ciclonico in arrivo sulla Sicilia nel weekend: piogge e forti venti

Dopo la perturbazione giunta in Sicilia nella notte tra lunedì e martedì che ha portato piogge sull'intero territorio regionale, ma anche qualche temporale, si apre una fase interlocutoria con ampie schiarite alternate a locali annuvolamenti specie sui rilievi montuosi, sulle tirreniche e sul Catanese. Quella prevista per le prossime 48 ore sarà comunque soltanto una breve pausa, in quanto, già sul finire di venerdì, giungerà una nuova e più intensa perturbazione che partorirà un vero e proprio vortice ciclonico che dal Tirreno tenderà ad investire proprio la Sicilia. Nel corso del weekend, dunque, l'Isola verrà sferzata da forti venti di Levante e Grecale, con raffiche di oltre 70-80km/h. mareggiate lungo le coste esposte, ma soprattutto molte nubi, con rovesci e temporali su gran parte dei settori, con quantitativi di pioggia anche abbondanti. Stanti le nostre ultime elaborazioni gli accumuli pluviometrici più elevati tenderanno a concentrarsi lungo il versante ionico e sui rilievi prospicienti, dunque sulla Sicilia orientale, tra il Messinese e il Catanese. Oltre alle precipitazioni giungerà anche un sensibile abbassamento delle temperature che favorirà copiose nevicate sulla cima dell'Etna.