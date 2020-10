Meteo, week end all'insegna del bel tempo: ma da domenica un po' di autunno

Dopo la residua nuvolosità di stamani sul settore tirrenico, specie sul Messinese, in Sicilia si avvierà una fase all'insegna di condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Merito dell'anticiclone nord-africano che garantirà questo scenario ancora per 48-72 ore. Sul finire della settimana ed in particolare nella giornata di domenica giungeranno le prime avvisaglie di un deciso cambiamento del quadro meteorologico, per l'arrivo della parte avanzata di una perturbazione che apporterà un rapido aumento della copertura nuvolosa. Il clou del maltempo in Sicilia è atteso per la giornata di lunedì, quando sul Mediterraneo centrale è atteso formarsi un vortice di bassa pressione, responsabile della genesi di piogge, rovesci, temporali e grandinate, che da ovest verso est attraverseranno l'intero territorio regionale; localmente gli accumuli pluviometrici potranno risultare anche ingenti. Stando alle prime nostre previsioni a medio termine, la perturbazione si allontanerà verso lo Ionio solo nella giornata di martedì, seguita da intensi e freddi venti di Maestrale che, unitamente ad un sensibile calo delle temperature (valori più consoni alla stagione invernale che a quella autunnale) favoriranno ampie schiarite su gran parte dei settori centro-meridionali dell'Isola; solo lungo il versante tirrenico ci sarà spazio per rovesci intermittenti, specie tra Palermitano e Messinese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: 3BMeteo