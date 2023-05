Meteo, per il Primo Maggio allerta gialla e possibili temporali

Per la giornata di oggi, Primo Maggio, le previsioni meteo non sono delle migliori. Almeno per quanto riguarda le attività all'aria aperto e le scampagnate. La Protezione Civile regionale ha emanato un bollettino con avviso "giallo" in relazione al rischio idraulico ed idrogeologico nel settore che comprende la provincia di Catania. Nulla di preoccupante, un invito alla generica vigilanza. Ma, come già anticipato dalle previsioni di 3BMeteo.com, l'anticiclone africano ha lasciato il posto ad una perturbazione che sta già portando, da ieri, modesti piovaschi. Preziosi per le risorse idriche, in prossimità della bella stagione. Qualche piovasco è atteso nel pomeriggio ed in serata. Per il resto della giornata insisterà una densa copertura nuvolosa.