Meteo, forti temporali in avvicinamento anche sulla Sicilia orientale

L'aria fredda (in quota) relativa al vortice balcanico ha appena scavalcato le regioni peninsulari tirreniche innescando la formazione di forti temporali sul mare. "Nel corso delle prossime ore - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Carlo Migliore - in particolare nel corso della notte e della mattinata di mercoledì questi grossi nuclei temporaleschi raggiungeranno la Sicilia nord orientale e la bassa Calabria. Le province a rischio forti temporali localmente anche a carattere di nubifragio con possibili grandinate saranno quella di Messina e quella di Reggio Calabria. Ma temporali localmente intensi non sono esclusi anche sulla provincia orientale di Palermo e Catania in Sicilia, e su quella di Vibo Valentia e Catanzaro in Calabria. Sulle zone esposte sono attesi accumuli importanti, localmente anche superiori ai 40/50mm con possibili allagamenti e disagi. Le condizioni saranno meno instabili con possibilità di fenomeni solo isolati sull'Ennese, il Trapanese, il Siracusano, l'Agrigentino, il Ragusano e il Cosentino. I fenomeni potranno essere accompagnati da colpi di vento".