Previsioni meteo, perturbazioni e calo termico tra sabato e domenica

La perturbazione che ha interessato la Sicilia nelle ultime ore lascerà spazio ad un miglioramento che si concretizzerà soprattutto nella prima parte di giovedì 9 novembre quando prevarrà il sole su gran parte dei settori. Sono le previsioni di Francesco Nuera, 3bmeteo. Si tratterà però di una breve tregua. Un nuovo peggioramento è atteso dalla sera quando le piogge torneranno sull'Isola ad iniziare dal trapanese e agrigentino, estendendosi alle province di Palermo, Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Ragusa.

Venerdì 10 novembre le condizioni meteo miglioreranno velocemente mentre sabato ci sarà occasione per qualche pioggia o breve acquazzone qua e là, in particolare su Messinese, Palermitano e Trapanese. Questa variabilità del tempo sarà anche associata ad un rinforzo dei venti di Ponente e Maestrale con mari fino ad agitati, in particolare sull'Arcipelago delle Eolie. Domenica 12 novembre atteso un peggioramento più organizzato con annesso calo termico. Insomma sulla Sicilia si attende un tempo dinamico con un via vai di perturbazioni e il rientro delle temperature su valori più consoni al periodo.