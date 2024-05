Meteo, tempo stabile in Sicilia per tutta la settimana grazie all'anticiclone

La Sicilia, durante i prossimi giorni, continuerà a risentire l’influenza dell’anticiclone subtropicale. Pur rimanendo defilata verso il Nord Africa e lasciando quindi spazio all’ingresso di correnti umide in quota, con effetti perlopiù sul centro-nord Italia, l'area anticiclonica continuerà a provocare condizioni meteorologiche di assoluta stabilità atmosferica sulla nostra regione.

"In Sicilia - spiega il meteorologo di 3bMeteo.com Francesco Costa - ci attende infatti un prosieguo di settimana all’insegna della stabilità, con ampie fasi di cielo sereno, inframezzate da annuvolamenti, a tratti anche compatti, che non daranno luogo a fenomeni significativi, fatta eccezione per qualche rapido piovasco di modesta entità tra Nebrodi e area etnea occidentale durante la giornata di mercoledì 29. Pertanto, non si ravvisa l’arrivo di nuove perturbazioni, che sarebbero invece necessarie per mitigare la fase siccitosa che il territorio sta vivendo da mesi, in quanto i pochi episodi instabili avuti nelle ultime settimane, seppur diffusi, non sono stati in grado di colmare il notevole deficit idrico in essere. Le temperature si manterranno in linea con le medie climatiche tipiche del periodo, con un probabile aumento verso il weekend del 2 giugno, complice l’afflusso di calde correnti africane lungo un anticiclone in poderosa rimonta sul Mediterraneo centro-orientale". Previste massime fino a 25-27°C ad Agrigento, Catania e Messina, in ulteriore aumento nel weekend.