Meteo: settimana con tempo stabile e soleggiato, nessun caldo eccessivo

Una nuova ondata di caldo intenso di origine africana interesserà parte d'Italia in questa nuova settimana, in particolare il Centro-Nord, mentre il Sud Italia resterà ai "margini" del picco. In Sicilia i prossimi giorni saranno caratterizzati quindi da tempo stabile e soleggiato ma con un caldo sopportabile, senza eccessi. Possibile qualche piovasco nell’entroterra del Catanese nelle ore pomeridiane di mercoledì 13. Le temperature massime saranno comprese prevalentemente tra 28 e 32°C. Ventilazione generalmente a regime di brezze. Mare poco mosso ovunque. Nel fine settimana l’anticiclone africano, che porterà caldo intenso tra Spagna, Francia e Inghilterra, tenderà a piegare anche verso Est coinvolgendo la Sicilia e causando un rialzo termico. Ma è ancora una tendenza, come specifica il meteorologo Federico Brescia di 3BMeteo.com.

Su Catania si prevedono condizioni meteo ottime, cielo sereno e clima caldo ma piacevole. Qualche nube più compatta solo nelle aree più interne. Temperature massime tra 29 e 32° gradi. Vento a regime di brezze. Mare poco mosso.