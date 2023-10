Previsioni meteo tra caldo e qualche breve acquazzone: il vero autunno è ancora lontano

Ormai da diversi giorni un mastodontico campo di alta pressione di matrice subtropicale interessa i settori centro-occidentali del Mediterraneo, alimentando una fase marcatamente anomala, improntata alla stabilità atmosferica e al caldo fuori stagione, in particolar modo sulla Penisola Iberica, sulla Francia e sull'Italia centro-settentrionale, alle prese con temperature record, ripetutamente comprese tra i 30 e i 35°C nei valori massimi. Le perturbazioni atlantiche permangono relegate alle alte latitudini del Continente, lontane della nostra Penisola, e con esse le piogge autunnali. In questo quadro sinottico, la Sicilia si colloca sul fianco orientale dell'alta pressione, appena lambita dall'afflusso di correnti di origine balcanica: ne conseguono condizioni stabili e per larghi tratti soleggiate, locali annuvolamenti sulle coste tirreniche e, al pomeriggio, a ridosso dei comprensori montuosi e temperature senza particolari eccessi.

LA TENDENZA FINO AL 12 OTTOBRE

Secondo le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com, le prossime ore non mostreranno particolari elementi di novità in Sicilia: ci attende un weekend all’insegna di un ampio soleggiamento mattutino, a tratti disturbato solo da qualche banco di nubi basse sui versanti tirrenici del Palermitano e del Messinese; nelle ore centrali del giorno troveranno spazio locali addensamenti cumuliformi nelle aree interne a ridosso dei rilievi: nel pomeriggio di sabato, in particolare, qualche breve acquazzone potrebbe coinvolgere l'area etnea occidentale, i Nebrodi, gli Erei, i Sicani e il Ragusano. Massime nell’intorno dei 24-25°C a Palermo e Messina, fino a 26-27°C a Catania e Agrigento. A seguire, nella prima parte della prossima settimana, il nuovo rinforzo dell’alta pressione darà luogo ad una lunga serie di giornate stabili, ovunque ben soleggiate e all’insegna del caldo quasi estivo: le temperature diurne torneranno infatti a varcare la soglia dei 28-30°C su coste e pianure. Il vero autunno è ancora lontano.