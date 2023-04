Previsioni meteo nella provincia etnea, in arrivo correnti calde nord africane

Termina la fase fredda di stampo semi invernale che ci ha accompagnato fino alla Pasquetta. Nei prossimi giorni, correnti calde nord africane porteranno sole e temperature in sensibile aumento sulla provincia etnea con massime che giovedì potrebbero arrivare a toccare i 27/28°C. Sono le previsioni di 3Bmeteo.com

Successivamente si aprirà una fase di maggiore variabilità che potrà vedere qualche isolata pioggia nella seconda parte del weekend. In tale frangente le temperature diminuiranno per portarsi su valori più normali per il periodo. La ventilazione inizialmente sciroccale tenderà a ruotare dai quadranti occidentali intorno a venerdì.