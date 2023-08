Previsioni meteo, fine settimana stabile con caldo moderato

Prosegue la fase anticiclonica sulla Sicilia, con caldo moderato e temperature all'interno dei valori medi stagionali. Tempo che nei prossimi giorni continuerà ad essere caratterizzato da stabilità atmosferica, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Sono le previsioni a cura di 3bmeteocom.

Temperature massime che si manterranno tra 31°C e 33°C su pianure e coste; picchi fino a 34/35°C sulle zone interne dell'Isola. Anticiclone che subirà un graduale indebolimento a partire dalla giornata di domenica per l'arrivo correnti fresche in quota dai Balcani. Caldo in lieve diminuzione, con temperature in generale calo di 2/3°C rispetto a sabato. Ventilazione in rinforzo sui settori tirrenici e ionici siciliani, con grecale moderato su coste e pianure. Mari che risulteranno generalmente poco mossi o calmi fino a sabato; mosso lo Ionio e il Tirreno da domenica. Tempo che non subirà grandi variazioni, con condizioni in prevalenza stabili sui settori costieri e pianeggianti, salvo sull'entroterra dell'Isola dove sarà possibile qualche isolato acquazzone o temporale di calore pomeridiano, specie tra ennese, nisseno e Sicani. Tendenza ancora incerta nell'ultima settimana del mese che potrebbe vedere ancora un nuovo rinforzo dell'anticiclone prima di un netto cambio di circolazione con il ritorno delle piogge, ma necessitano ancora confermare.

Le previsioni su Catania

Sulla città permangono condizioni di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso. Caldo e afa moderati, con temperature massime mediamente comprese tra 30/32°C. Valori in lieve calo tra domenica e mercoledì con punte massime non oltre i 29°C e 31°C. Ventilazione generalmente debole, in rinforzo da domenica con raffiche moderate di grecale. Mare da poco mosso a mosso o molto mosso.