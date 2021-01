Meteo, da una inusuale estate all'inverno in solo 7 giorni

Dopo l'impennata delle temperature, con valori anche oltre i 30°C domenica nel messinese, nel corso dei prossimi giorni- secondo le previsioni di 3BMeteo- l'aria gelida da Nord Est Europa si spingerà verso i Balcani riuscendo in parte a raggiungere la Sicilia, soprattutto nel corso del fine settimana. Già nella seconda parte di venerdì un peggioramento del tempo si farà strada sulla Sicilia ad iniziare dai settori ionici e tirrenici con piogge e rovesci e prime nevicate sui rilievi etnei oltre i 1400/1500m. Ma sarà sabato, in concomitanza dell’ingresso delle correnti fredde, che il tempo peggiorerà ulteriormente con rovesci diffusi e neve in calo sin verso i 900/1000 m sui rilievi centro orientali. Meglio nella prima parte di domenica ma con tendenza a nuovo peggioramento entro sera con ancora nuove precipitazioni, nevose a tratti anche sin verso gli 800/900m. Oltre al maltempo l’afflusso di correnti fredde dai Balcani porterà un calo termico con valori che a tratti si porteranno anche sotto i 10 °C lungo le coste entro lunedì prossimo. Ad esempio a Messina le massime scenderanno dai 15/16°C ai 9/10°C, Catania passerà dai 16/17°C di giovedì ai 8/9°C di domenica/lunedì; così come tra Palermo e Agrigento dove la massime non andranno oltre i 9/11°C ad inizio della prossima settimana. Il tutto accompagnato anche da forti venti di Maestrale che sino al weekend spazzeranno la Sicilia con raffiche anche oltre i 70/90 km/h tra Canale e Mare di Sicilia con rischio mareggiate sui settori esposti. Nel weekend da segnalare anche venti tesi di Tramontana e Grecale sui settori tirrenici e ionici. Per un miglioramento più deciso dovremmo con molta probabilità attendere metà della prossima settimana.