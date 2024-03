Previsioni meteo per il weekend, tempo stabile con qualche temporaneo annuvolamento

Sulla Sicilia, aspettando il weekend, sono attese giornate stabili ed in prevalenza soleggiate, a causa di un temporaneo rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo centrale. Torna dunque l'alta pressione, dopo che nei giorni scorsi una fase più dinamica aveva interessato la nostra regione, seppur con piogge di modesta entità. Pertanto, durante le giornate di giovedì 14 e venerdì 15, sono previste condizioni di cielo sereno su tutta l’isola, alternate ad innocui e temporanei annuvolamenti pomeridiani, in particolare sui settori interni. E' quanto prevede Francesco Costa, meteorologo di 3BMeteo.com.

Già a partire da sabato, tuttavia, un impulso in quota in discesa da nord sarà causa di un generale incremento della nuvolosità, in special modo lungo il versante tirrenico e l’immediato entroterra, con piogge a carattere intermittente, che durante la giornata di domenica interesseranno segnatamente il messinese tirrenico ed il palermitano occidentale.

Le temperature non subiranno particolari variazioni, mantenendosi pressoché in linea con le medie tipiche del periodo. In definitiva, sulla città di Palermo e hinterland, dopo un giovedì e venerdì perlopiù sereni, nubi in aumento nel weekend, con scarse possibilità per fenomeni di rilievo; temperature massime fino a 17-18°C. Sulla città di Agrigento, tempo stabile con cielo sereno o parzialmente nuvoloso a tratti, con temperature massime fino a 18-19°C. Tempo stabile sulla città di Catania, con nubi irregolari che si alterneranno a fasi di maggiore schiarita; temperature massime fino a 17-18°C. Sulla città di Messina e hinterland, dopo un giovedì e venerdì stabili, atteso un nuovo incremento della nuvolosità durante il weekend, con piogge a carattere intermittente durante la giornata di domenica. Previste temperature massime fino a 16-17°C. A seguire, con l’inizio della prossima settimana, i modelli numerici delineano una nuova risalita dell’alta pressione, che aprirà una nuova fase stabile ed in prevalenza soleggiata sulla Sicilia, contestualmente ad un lieve incremento delle temperature; scenario tuttavia ancora da confermare per i prossimi giorni.