Previsioni meteo, ennesima ondata di caldo africano in Sicilia

L'alta pressione africana è in fase di intensificazione sulle regioni centrali e soprattutto meridionali dello Stivale, dove nei prossimi giorni il clima tornerà ad infiammarsi. Ci attende quindi l’ennesima ondata di caldo canicolare, con afa e punte nelle zone interne del Sud anche oltre i 40°C. Qualche grado in meno si registrerà lungo le coste ma la maggiore umidità determinerà una sgradevole ed opprimente sensazione di afa. Sono le previsioni meteo a cura del meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo. Si tratterà altresì di un'ondata di caldo eccezionale, per intensità ma anche per durata, visto che in Sicilia si protrarrà anche per buona parte della prossima settimana. Nel dettaglio di Catania il sole resterà protagonista non solo nel prosieguo di settimana ma anche nella prima decade di agosto con al più qualche innocuo annuvolamento medio-alto di passaggio. Per quanto concerne le temperature sono attese in rialzo nei prossimi giorni con l’apice atteso nel fine settimana quando si potrebbero raggiungere e a tratti superare i 40°C, specie nei settori. Il caldo continuerà a farsi sentire anche la prossima settimana con picchi che potrebbero isolatamente anche toccare i 43/45°C.