Previsioni meteo per il weekend in Sicilia, venti freschi e qualche pioggia in arrivo

Dopo una prima metà di settembre di stampo pienamente estivo è alle porte un deciso cambiamento della circolazione atmosferica anche sulle nostre regioni del Sud. I caldi venti meridionali infatti saranno sostituiti da più fresche correnti provenienti dal nord Europa, responsabili di un sensibile abbassamento delle temperature, quantificabile anche in oltre 7-8 °C. La colonnina di mercurio si porterà su valori finalmente più consoni alle medie climatiche di inizio autunno, ponendo fine all'interminabile estate 2022.

Sabato 17 settembre qualche rovescio o acquazzone temporalesco sarà più probabile tra le province di Trapani, Palermo e Messina. Domenica sarà una giornata discreta e a tratti ventosa. L’elemento saliente del weekend sarà l’apprezzabile calo delle temperature su valori finalmente più vicini alle medie del periodo: già domani sul versante tirrenico, da domenica anche a Catania e hinterland. Sono le previsioni meteo del Meteorologo Andrea Bonina di 3BMeteo per il weekend in Sicilia.

Non farà ancora fresco: le temperature massime sulla costa e in città oscilleranno comunque tra 27 e 31°C, ma quantomeno tenderanno ad attenuarsi le anomalie attuali (anche oggi molte località hanno superato i 35°C, come in piena estate. Primo ritorno ad una parvenza di normalità, in attesa di un cambiamento più netto che dovrebbe farsi strada da metà settimana per l’ingresso di masse d’aria dal Nord Europa.