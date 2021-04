Previsioni meteo, primi caldi di stagione in arrivo sulla Sicilia

Primi caldi di stagione in arrivo sulla Sicilia. Se il Centro Nord Italia sarà interessato da piogge e rovesci, le nostre regioni meridionali e la Sicilia con la nuova settimana saranno alle prese con un lembo dell'anticiclone africano che estenderà la sua influenza a parte del Mediterraneo. Sulla Sicilia si attende dunque un tempo stabile - secondo le previsioni di 3bmeteo - per gran parte della settimana seppur con cieli a tratti offuscati dal passaggio di nubi alte e stratiformi. La massa d'aria calda in arrivo dal Nord africa favorirà inoltre un graduale aumento delle temperature; esse si porteranno su valori più consoni ad un inizio estate che alla primavera, in particolare da metà settimana quando le temperature saranno in ulteriore aumento e si potranno superare diffusamente i 22-23°C. Le punte più elevate le ritroveremo nelle aree interne e nelle zone soggette ai venti di caduta dai rilievi. Sono attesi picchi fino a 26-28°C su ragusano, trapanese, nisseno, agrigentino interno e messinese tirrenico; non esclusi anche picchi vicini ai 30°C entro sabato 1 maggio sulle zone interne, specie del Palermitano, dell'ennese e sulla Piana di Catania. I valori saranno più bassi nelle aree di costa per via dell'influenza del mare ancora freddo. La ventilazione tenderà a disporsi da Scirocco e a rinforzare a partire dal trapanese in successiva estensione a palermitano e messinese tirrenico.