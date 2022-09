Previsioni meteo, ancora una settimana di piena estate in Sicilia: ecco quanto durerà il caldo

L’autunno in Sicilia può ancora attendere. Secondo le previsioni di 3Bmeteo.com, per gran parte della settimana le condizioni meteorologiche mostreranno connotati tipici della stagione estiva: tra il 13 e il 16 settembre, in particolare, un nuovo e temporaneo rinforzo dell’anticiclone subtropicale rinnoverà tempo stabile, ampi spazi soleggiati inframezzati solo da qualche velatura di passaggio e temperature decisamente alle media del periodo. Sotto l’afflusso di correnti ancora piuttosto calde dal Nord Africa, richiamate da una circolazione depressionaria attiva tra le Isole britanniche e la Penisola iberica, le massime continueranno a varcare ripetutamente la soglia dei 35°C in pianura e lungo le coste non mitigate dalle brezze.

ANCORA PICCHI OLTRE I 35°C, AFA AL MARE E IN CITTA’

Come preannunciato dai meteorologi di 3Bmeteo.com, il caldo tornerà ad intensificarsi tra mercoledì e venerdì, in concomitanza con un temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio, Ostro e Scirocco. All’acme del caldo, le temperature massime si attesteranno generalmente nell’intorno dei 34-35 °C a Palermo, Catania e Siracusa, fino a 32-33 °C a Messina e tra 29 e 31 °C ad Agrigento. Come di sovente accade, le brezze – cariche di umidità – determineranno marcate variazioni termiche e igrometriche tra la linea di costa e l’immediato entroterra: prevarrà l’afa lungo i litorali e nei quartieri più densamente antropizzati delle grandi città, mentre nelle vallate del Nisseno e dell’Ennese e tra la Piana di Catania e l’alto Siracusano non sono da escludersi picchi di 36-37 °C. Il clima afoso non risparmierà nemmeno le ore serali e notturne, complici le minime quasi ovunque al di sopra dei 24-25 °C.

POI GRAN CALDO AL CAPOLINEA?

I primi veri segnali di declino dell’anticiclone africano e dell’estate mediterranea si faranno strada a partire da domenica e in modo assai più marcato nel corso della prossima settimana. Secondo le proiezioni a medio e lungo termine di 3Bmeteo.com, proprio nel corso della terza decade di settembre i massimi dell’alta pressione tenderanno a migrare gradualmente verso l’Europa occidentale e parte della Scandinavia, lasciando spazio all’afflusso di correnti più fresche, umide e instabili dalle alte latitudini in direzione dei Balcani e del Sud Italia. Un pattern meteorologico che, in caso di sostanziali conferme, determinerebbe un deciso calo termico e l’avvio di una fase più dinamica anche per la Sicilia.