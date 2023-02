Meteo: dopo la perturbazione ciclonica su Catania sole e temperature miti

Sono stati giorni difficili in Sicilia a causa di un vero e proprio ciclone che ha portato diffuso maltempo con piogge e temporali molto intensi sul versante ionico e oltre due metri di neve sull’Etna. "Fortunatamente questa fase perturbata è finita - spiega il meteorologo di 3Bmeteo.com Federico Brescia - e ha lasciato spazio a condizioni anticicloniche che hanno riportato tempo stabile e in gran parte soleggiato su tutta l’Isola, in particolare sull’area occidentale. Qualche annuvolamento in più insiste a Est ma in un contesto asciutto. Anche le temperature sono aumentate e le massime superano i 13-14°C. Nei prossimi giorni non ci saranno grosse differenze e si continuerà a restare in compagnia di un campo alto pressorio con tempo stabile e sereno. Ventilazione da Nord in graduale calo".

Su Catania cielo sereno o parzialmente nuvoloso per l’intera settimana, qualche nube in più venerdì 17. Clima mite, temperature massime fino a 16°C.