Previsioni meteo, più sole e temperature in aumento nella seconda parte della settimana

Dopo aver alimentato a più riprese piogge e temporali, in un contesto termico spesso inferiore alle medie climatiche, la circolazione depressionaria attiva sulle regioni meridionali italiane lascerà il posto ad una graduale rimonta dell’anticiclone, foriera di una fase più mite e soleggiata. A preannunciarlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com.

LA PRIMAVERA MOSTRA IL SUO VOLTO PIU’ VOLUBILE E PIOVOSO IN SICILIA

Ormai da diversi giorni un’ampia circolazione depressionaria attiva tra l’Italia meridionale e i Balcani seguita ad alimentare condizioni di marcata instabilità atmosferica e temperature inferiori alla norma in Sicilia. Sotto l’afflusso di correnti fresche e umide dai quadranti nordoccidentali, rovesci intermittenti dal basso Tirreno continuano ad interessare a più riprese il Messinese. L’area dello Stretto di Messina, particolarmente esposta ai venti di Maestrale e Tramontana, registra precipitazioni mensili superiori alle medie climatiche di aprile con picchi di oltre 150 mm (equivalenti ad altrettanti litri di pioggia per metro quadrato): apporti preziosi per le riserve idriche in vista della lunga stagione estiva. Nelle ore centrali della giornata, inoltre, si assiste allo sviluppo di addensamenti cumuliformi e brevi e improvvisi acquazzoni temporaleschi nelle aree interne a ridosso dei principali comprensori montuosi: piogge, temporali e puntuali grandinate, con la peculiare distribuzione a ‘macchia di leopardo’ tipica del semestre caldo, nel corso del pomeriggio interessano in particolare il Nisseno, l’Ennese e l’area etnea, fino ad estendersi a tratti fino alla fascia costiera ionica compresa tra Catania e Siracusa. Ormai ai margini le province di Palermo, Trapani e Agrigento, avamposto di un imminente miglioramento del quadro meteorologico.

VERSO IL RITORNO DEL TEMPO STABILE

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, è in arrivo un deciso miglioramento del tempo per effetto della progressiva rimonta dell’anticiclone. Tra la notte e le prime ore della mattinata di mercoledì 19 gli ultimi isolati acquazzoni potranno ancora interessare il Messinese, prima di lasciare spazio ad ampie schiarite; tanto sole e solo sterile nuvolosità di passaggio sulle restanti province siciliane. Per la Sicilia sta per aprirsi, dunque, una fase più mite, asciutta e soleggiata, destinata a protrarsi con ogni probabilità fino al weekend. Temperature massime in rialzo fino a 20-21°C su Agrigentino, Palermitano, Messinese e pianure interne, tra 17 e 19°C su Catanese e Siracusano. Seguiranno maggiori dettagli in vista del ponte del 25 aprile, che si preannuncia incerto e volubile.