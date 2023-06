Previsioni meteo, tempo stabile e soleggiato fino a sabato

Sulla Sicilia tempo stabile e soleggiato fino a sabato compreso grazie all'alta pressione. Caldo intenso, sebbene non eccezionale, con picchi di 36-38°C sulle zone interne, mentre sulle coste la canicola sarà in parte smorzata dalle brezze marine. Le cose cambieranno almeno in parte domenica, quando la coda di un impulso instabile lambirà l'isola, innescando qualche rovescio o temporale essenzialmente sul lato tirrenico e in generale sul Messinese. Sono le previsioni del meteorologo di 3bmeteo Lucia Drago Pitura.

In tal frangente le temperature caleranno di qualche grado, specie sul versante tirrenico, contestualmente ad un temporaneo rinforzo dei venti di Tramontana o Maestrale con mari tendenti a mossi. Per quanto riguarda la provincia etnea, tempo stabile e clima estivo almeno fino alla settimana prossima. Cielo sereno o al più poco nuvoloso, al più maggiore variabilità domenica ma con basso rischio di pioggia. Le temperature saranno in generale aumento, specie nella giornata di sabato raggiungeranno punte di 32°C in città ma anche picchi superiori ai 35-36°C sulla piana interna. Venti fino a moderati nel weekend e mare da poco mosso a mosso tra domenica e lunedì.