Previsioni meteo, l'uragano "Medicane" in rotta verso la Sicilia orientale tra giovedì e venerdì

Neanche il tempo di fare la conta dei danni della disastrosa alluvione di Catania, che la Sicilia e non solo sono già in allerta meteo. “Appare infatti ormai molto probabile la formazione di un ciclone mediterraneo simil tropicale associato a venti paragonabili a quelli di un uragano (Medicane), che tra giovedì sera e venerdì dovrebbe risalire lo Ionio e raggiungere parte del Sud Italia” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte - pur con ancora delle incertezze legate alla traiettoria del vortice, le zone interessate da una nuova severa ondata di maltempo dovrebbero essere Calabria e Sicilia orientale. Su queste aree a partire da giovedì sera e nel corso di venerdì ci attendiamo condizioni di maltempo talora severo con piogge e temporali talora a carattere di nubifragio e venti burrascosi, con raffiche anche di oltre 100km/h sullo Ionio e violente mareggiate sulle coste esposte".

Per quanto riguarda la Sicilia attenzione particolare a Catania e provincia, che insieme a quella di Siracusa ha maggiori possibilità di coinvolgimento dal Medicane. "Non esclusi ulteriori picchi pluviometrici ancora una volta superiori ai 150-200mm con possibili criticità idrogeologiche, frane e allagamenti, oltre ai potenziali danni arrecati dal forte vento con raffiche anche di oltre 70-80km/h sulle coste e violente mareggiate (onde di oltre 2-3 metri). Prestare dunque massima attenzione a queste zone. Attenzione particolare anche al messinese ionico - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - anche qui il maltempo potrà colpire duro soprattutto tra venerd' e la notte su sabato con piogge molto intense e venti burrascosi. Maltempo anche sul messinese tirrenico ma in genere meno incisivo. Da segnalare il maltempo anche sul palermitano, tutto l'ennese il ragusano e l'area di Caltanissetta, con piogge e rovesci associati a venti sostenuti tra Levante e Tramontana. In generale meno coinvolti agrigentino e trapanese dove tuttavia non mancheranno precipitazioni talora abbondanti e raffiche di vento, ma non intense quanto il versante ionico dell'Isola."

"Nel weekend ancora piogge e rovesci sparsi, specie sabato, mentre domenica il maltempo dovrebbe allentare la presa", conclude Ferrara di 3bmeteo.com