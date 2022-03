Tempo incerto sulla Sicilia orientale, allerta "gialla" della protezione civile

Ancora un colpo di coda dell'inverno, che sembrava aver ceduto il testimone alla primavera negli ultimi giorni. Per la giornata di oggi, domenica 27 marzo, anche sul settore jonico-etneo si prevedono venti da forti a burrasca provenienti da Sud-Est, con rischio mareggiate lungo le coste esposte. Sulla Sicilia insiste una nuova "circolazione depressionaria" di origine afro-mediterranea, sostenuta dal vento di scirocco. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla, relativa al rischio idraulico, idrogeologico. Non si prevedono, sulla nostra città, fenomeni particolarmente intensi, come anticipato dai meteorologi di 3bmeteo.com nei giorni scorsi. Ma qualche piovasco potrebbe arrivare nelle ore centrali della giornata. Soffierà forte il vento ed il cielo sarà sempre velato, fino a lunedì.