Meteo: weekend soleggiato, ma il maltempo è dietro l'angolo

L’anticiclone che ha determinato condizioni di stabilità in settimana e clima mite proteggerà la Sicilia fino al weekend, anche se nella serata di domenica la nuvolosità andrà gradualmente aumentando sulle aree più occidentali della regione. "Dall’inizio della prossima settimana - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Lorenzo Badellino - l’alta pressione subirà un certo indebolimento, sotto la spinta del flusso perturbato atlantico che cercherà di abbassarsi di latitudine. Pur non riuscendo a sfondare con decisione fino alle latitudini mediterranee, sarà comunque in grado di trasportare correnti occidentali umide ed instabili verso la Sicilia, responsabili di un’intensificazione dell’instabilità nella giornata di lunedì. Sarà l’occasione per il ritorno di piogge e rovesci anche temporaleschi che localmente potranno risultare intensi, mentre le temperature perderanno alcuni gradi nei valori diurni a causa della copertura nuvolosa. Tra pomeriggio e sera il sistema nuvoloso si sposterà verso est e dai settori occidentali subentreranno graduali schiarite. Nei giorni successivi assisteremo ad una certa variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti, associati a brevi piovaschi".

Il quadro meteorologico su Catania

Sarà un weekend stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, clima molto mite e temperature diurne intorno a 25°C. Lunedì è atteso invece un peggioramento del tempo, con piogge in intensificazione in giornata che potranno risultare anche forti nel pomeriggio, seppur in attenuazione in serata. Le temperature non subiranno variazioni significative e le massime potranno ancora raggiungere i 24/25°C. Maggiori schiarite dovrebbero farsi strada da martedì, seguite da una spiccata variabilità in settimana, associata a qualche piovasco.