Domenica il fronte si attarderà sul versante ionico della Sicilia, con altre piogge tra Messinese orientale, Catanese, Siracusano e Ragusano, mentre sull’Etna la neve tornerà ad imbiancare oltre i 1700m. L’aria fredda che spingerà il fronte determinerà un sensibile abbassamento delle temperature, con valori minimi intorno a 5/8°C sulla costa e locali gelate notturne sulle zone dell’entroterra. Le massime non supereranno gli 11/13°C.

Quella di venerdì sarà ancora una giornata di attesa, caratterizzata dal passaggio di nubi alte e stratificate che offuscheranno il cielo, in attesa che dal Nord Europa irrompa una massa di aria fredda di lontana estrazione artica. Ciò avverrà a partire da sabato, quando il fronte in arrivo determinerà un peggioramento a suon di piogge e rovesci anche temporaleschi che si intensificheranno sulle aree settentrionali della Sicilia e si estenderanno verso quelle ioniche. E' quanto prevede Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com

Previsioni meteo per il weekend: temperature in calo, piogge, temporali e venti in rinforzo