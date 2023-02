Meteo: tempo stabile per Sant'Agata, ma il freddo è atteso per la prossima settimana

L’anticiclone è in fase di espansione dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale e da venerdì ingloberà anche la Sicilia, dove il tempo si presenterà in prevalenza soleggiato. "Insieme all’alta pressione - spiega il meteorologo Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com - affluiranno correnti miti che determineranno un aumento delle temperature, con clima gradevole e massime fino a 15/17°C. Poche variazioni sono attese nella giornata di sabato, con tempo stabile soprattutto sulle aree centro-meridionali e sole prevalente sulle provincie di Agrigento e Catania.

Qualche annuvolamento giungerà invece sui settori settentrionali dell’isola ed in particolare sulle provincie di Palermo e Messina, esposte a venti umidi in rinforzo dai quadranti nordoccidentali. Domenica l’anticiclone tornerà già a cedere sotto la spinta di tese correnti settentrionali più fredde che determineranno un netto calo delle temperature, anche di 5/7°C, e qualche annuvolamento sulle provincie di Palermo e Messina, associato a locali piovaschi sullo Stretto. Dall’inizio della prossima settimana il flusso di correnti fredde dal Nord Europa potrebbe farsi più intenso, le temperature potrebbero diminuire anche sensibilmente e l’instabilità aumentare. Se la tendenza sarà confermata potrebbe aprirsi per la nostra regione una fase a tratti piovosa, fredda e con nevicate anche a quote basse a partire da lunedì sera. Rimane però un grande margine di incertezza sulla tendenza per la prossima settimana, a causa della distanza temporale. Seguiranno pertanto importanti aggiornamenti".

Temperature in calo su Catania dopo il weekend

A Catania il tempo si manterrà ben soleggiato per tutto il weekend, con temperature in aumento venerdì e massime che arriveranno a toccare i 16°C. Un certo calo termico è atteso tra sabato e domenica, seppur in un contesto di cielo sereno, con valori diurni che oscilleranno tra 12 e 14°C. Lunedì parziale aumento della nuvolosità, in un contesto comunque asciutto, ma climaticamente più freddo. Caleranno le temperature e le minime oscilleranno intorno a 3/4°C, mentre le massime intorno a 9/11°C.