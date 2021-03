Previsioni meteo, weekend soleggiato in arrivo

Condizioni meteo in graduale miglioramento sulla Sicilia a partire dalla giornata di giovedì quando l'alta pressione, al seguito della perturbazione transitata in precedenza, porterà ampi spazi soleggiati

Condizioni meteo in graduale miglioramento sulla Sicilia a partire dalla giornata di giovedì quando l'alta pressione, al seguito della perturbazione transitata in precedenza, porterà ampi spazi soleggiati. E' quanto prevede 3BMeteo. Tuttavia una residua variabilità potrà inizialmente attardarsi ancora sull'area dello Stretto e sui rilievi tirrenici ma senza fenomeni degni di nota. Le temperature torneranno ad aumentare nei valori massimi mentre gradualmente si attenuerà la sostenuta ventilazione dai quadranti settentrionali.

Venerdì e sabato saranno due giornate piuttosto soleggiate con valori diurni che potranno raggiungere i 15-16°su Messina, Ragusa e Agrigento, i 16-18°C su Trapani e Palermo, fino a 18-19°C su Catania e Siracusa. La ventilazione, al più moderata, tenderà a disporsi da Libeccio. Tra domenica sera e lunedì le condizioni meteo torneranno a movimentarsi.

Una veloce perturbazione, nel letto di tese correnti in quota, raggiungerà la Sicilia portando qualche pioggia tra palermitano e messinese; il tutto associato ad un rinforzo della ventilazione che risulterà anche tesa tra Ponente e Maestrale. I mari di conseguenza risulteranno anche agitati. Le temperature subiranno così una prima diminuzione. Questa perturbazione farebbe da battistrada ad un impulso di aria polare che, nel corso della nuova settimana, raggiungerebbe le nostre regioni dal Nord Europa, portando temperature in sensibile calo e nevicate sui rilievi fino a quote basse, secondo un colpo di coda invernale.