Meteo, in arrivo una nuova perturbazione: allerta gialla lunedì 8 novembre

Una nuova perturbazione sta per affacciarsi sulla Sicilia Orientale. La prossima settimana c pioggia e forti temporali colpiranno anche la provincia di Catania, oltre che le altre regioni meridionali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal primo mattino di domani, lunedì 8 novembre, precipitazioni sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Campania, in estensione a Molise e Puglia settentrionale. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Anche lo Jonio sarà agitato, con moto ondoso in graduale aumento a partire dalla serata di martedì.