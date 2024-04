Primo maggio con qualche nuvola, ma senza pioggia

Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico sarà responsabile di un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia durante la giornata di mercoledì 1°maggio. Anche la Sicilia sarà interessata dal peggioramento seppur in maniera marginale rispetto al resto d’Italia. La giornata del primo maggio infatti vedrà l’alternarsi di schiarite ed annuvolamenti ai quali saranno associati locali rovesci e acquazzoni specie durante le ore mattutine. Giornata dinamica anche quella di giovedì 2, quando ad una mattinata soleggiata, seguirà un pomeriggio-sera con nubi e piogge su gran parte dell’isola. Nel fine settimana è atteso un graduale miglioramento con ampie schiarite su tutte le province. Le temperature subiranno una graduale diminuzione a partire da giovedì portandosi in media o lievemente al di sotto dei valori tipici d’inizio maggio.

Primo maggio con tempo stabile e soleggiato sulla città di Catania. Da segnalare soltanto la presenza di nuvolosità, anche compatta, durante la giornata di mercoledì, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature pressoché stazionarie sia nei valori massimi che nei valori minimi. Picchi non oltre i 23°C- 24°C.