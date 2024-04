Meteo: ancora una settimana senza pioggia, temperature in aumento nel weekend

La coda di una perturbazione atlantica scorrerà sulla Sicilia nella giornata di martedì, portando solo annuvolamenti alti e stratiformi che non daranno luogo ad alcun fenomeno. "Mercoledì - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - il fronte tenderà ad avvicinarsi maggiormente alla nostra regione, causando un’intensificazione della nuvolosità sulle aree più settentrionali ed anche qualche debole ed isolata pioggia sulle province di Palermo e Messina, poco significative e assolutamente non in grado di colmare il deficit idrico degli ultimi mesi. Rimarranno in condizioni asciutte e in prevalenza soleggiate le altre zone della Sicilia, tra cui le province di Agrigento e Catania. Caleranno di qualche grado le temperature, specie sul litorale settentrionale, con massime sui 18/20°C tra Palermitano e Messinese, 22/24°C su Agrigentino e Catanese, leggermente superiori sulle aree sudorientali della regione. Giovedì il fronte si dirigerà verso il Nord Africa, sfiorando soltanto la nostra regione e distribuendo qualche annuvolamento sparso e del tutto improduttivo".

Da venerdì il rinforzo dell’anticiclone determinerà condizioni stabili e soleggiate, probabilmente fino alla fine della settimana, con temperature in aumento. Non si intravede quindi la possibilità di un cambiamento con il ritorno delle piogge, grandi assenti nell’ultimo periodo, con il regime siccitoso destinato a protrarsi almeno fino alla metà di aprile.