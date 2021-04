Caldo africano in Sicilia, attese temperature prossime ai 30 gradi

"La Sicilia godrà nei prossimi giorni di una buona stabilità atmosferica, ma il tempo non sarà sempre soleggiato". E' quanto afferma il metereologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. "I cieli potranno infatti venire a tratti offuscati da nuvolosità medio-alta di passaggio, con anche qualche goccia di pioggia non esclusa. Sulle coste ioniche si potranno avere nubi basse o nebbie marittime durante le ore più fredde. "Tuttavia - continua Ferrara - saranno i momenti soleggiati a prevalere, contestualmente ad un deciso aumento delle temperature, tanto che entro sabato 1 maggio si potranno registrare picchi locali di 26-28 gradi se non prossimi ai 30 gradi sulle are della Sicilia interna”. I venti da Sudovest soffieranno anche sostenuti in quota e trascineranno concentrazioni anche piuttosto elevate di pulviscolo sahariano verso il Mediterraneo e l'Italia. Potremo così notare cieli a tratti giallognoli e pioggia 'sporca' laddove vi saranno precipitazioni. Sabato 1 maggio il quadro meteorologico sarà discreto. Al Sud si attende un clima primaverile soleggiato, con nubi irregolari a tratti estese di passaggio, ma al più qualche fugace piovasco.