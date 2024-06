Meteo: torna l'anticiclone, tempo stabile e temperature in aumento nel weekend

Un promontorio dell’anticiclone africano inizierà a rimontare in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia già a partire da giovedì, favorendo sulla nostra regione condizioni di tempo stabile. Solo nella mattinata di giovedì qualche annuvolamento residuo si attarderà sul litorale tirrenico del Messinese, lasciando spazio in giornata a schiarite sempre più ampie. "Per il resto - spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - sarà il sole a dominare la scena nei prossimi giorni, almeno fino alla fine della settimana. Giusto alcune velature potranno scorrere nella giornata di domenica, ma si tratterà di nubi alte e sottili che si limiteranno ad offuscare localmente il sole. Le temperature saranno in aumento su tutta la Sicilia giorno dopo giorno, con il caldo che si farà sentire soprattutto dal weekend, quando sulle zone interne si potranno raggiungere picchi di 38/40°C". Nel prossimo fine settimana a Palermo e Messina sono attese temperature massime di 32/33°C, a Catania e Agrigento 34/35°C. Condizioni soleggiate e caldo si protrarranno probabilmente anche all’inizio della prossima settimana.