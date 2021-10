Previsioni meteo per il weekend: da venerdì andrà meglio con sole prevalente e qualche pioggia occasionale

Pesante il maltempo in Sicilia dove nelle ultime 12-24 ore si sono avuti rovesci e temporali anche di forte intensità con accumuli localmente notevoli, a causa della discesa di un fronte artico dal Nord Europa che è andata ad interagire con il mare ancora caldo: punte di oltre 70-80mm si sono registrate sulla Sicilia tirrenica dal palermitano al messinese, fino a un picco di 102mm a Pettineo. Da segnalare anche oltre 90mm anche a Siracusa e punte di oltre 50-60mm sul catanese, come precisano gli esperti di 3bmeteo.com.

Diversi i danni e disagi, in particolare sul Palermitano. Rovesci e temporali a carattere di nubifragio si sono scaricati già nel pomeriggio di ieri, mercoledì, ma è in serata che la situazione si è fatta critica.

Condizioni critiche già nella serata di ieri sul Messinese tirrenico, dove piogge e temporali hanno concesso poche tregue provocando anche in questo caso locali allagamenti. Nella mattinata di oggi rovesci ed anche temporali proseguono sul litorale settentrionale della Sicilia ma si sono estesi anche a quello ionico, coinvolgendo Messinese orientale, Catanese, Siracusano e Ragusano.

Nel pomeriggio ancora molto instabile con rovesci e temporali frequenti, localmente intensi specie sul versante orientale dell'Isola. Il tutto accompagnato da forti venti da Nord, con raffiche anche di oltre 80km/h previste nelle prossime ore in particolare su siracusano, area dello Stretto, Mare e Canale di Sicilia (che risulteranno così agitati). Nei prossimi giorni, weekend compreso, assisteremo ad una spiccata variabilità, indotta dal fatto che l'alta pressione sarà sbilanciata sul Centro Europa, mantenendo attive correnti debolmente instabili sulla Sicilia.

Ad ogni modo venerdì andrà meglio con sole prevalente ma ancora qualche piovasco occasionale non escluso, specie sul comparto occidentale dell'Isola. Nel fine settimana fasi soleggiate si alterneranno a nubi irregolari con qualche occasionale rovescio o temporale sparso. Il tutto in un contesto termico piuttosto freddo per il periodo, con temperature sotto la media anche di oltre 6-8°C specie sul versante tirrenico, pur con lieve ripresa termica nei prossimi giorni. Venti ancora forti da Nord venerdì, in progressiva attenuazione a seguire.