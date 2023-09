Meteo, nel weekend assaggio d'autunno: tempo instabile e temperature in picchiata

Dopo queste ultime giornate dai connotati estivi, durante le quali correnti di origine nordafricana hanno raggiunto la regione Sicilia, determinando un sensibile rialzo termico su valori decisamente superiori alle medie climatiche di fine settembre, si assisterà, a partire dalla giornata di sabato 23, ad un radicale cambio della circolazione a scala sinottica. "In particolare - spiega il meteorologo di 3BMeteo.com Francesco Costa - una perturbazione atlantica farà il suo ingresso sull'Italia apportando piogge e rovesci temporaleschi diffusi al sud. Nello specifico, in Sicilia, durante la mattina di Sabato, a partire dal trapanese, sono previsti rapidi rovesci temporaleschi, localmente anche intensi, in graduale spostamento verso palermitano, Sicani, saccense, agrigentino e messinese tirrenico. Si assisterà anche ad un deciso e generale calo termico, con le temperature che diminuiranno localmente anche di oltre 10 gradi. Previste massime fino a 24-26 gradi sulle città di Palermo, Messina e Catania, fino a 26-27 gradi sulla città di Agrigento".

A seguire, tra domenica e l'inizio della prossima settimana, persisteranno condizioni di instabilità legate all'approfondimento di una circolazione depressionaria in traslazione dal Tirreno al mar Ionio, apporteranno rovesci a carattere intermittente dapprima sui settori tirrenici e l’immediato entroterra, ed a seguito diffusi all’intera regione. Venti in deciso rinforzo da Maestrale. Mari da mossi a molto mossi.