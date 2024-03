Meteo: clima primaverile nel weekend, ma dietro l'angolo potrebbe esserci un peggioramento

Il veloce fronte in discesa da nord che sta interessando la nostra regione venerdì con piogge soprattutto sulle zone centro-orientali comincerà ad esaurirsi in giornata, con schiarite in avanzamento da ovest. "Da sabato - spiega Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com - l’anticiclone recupererà terreno sul Mediterraneo e le condizioni sulla Sicilia si manterranno in prevalenza soleggiate con clima primaverile. Tale situazione rimarrà pressoché invariata fino all’inizio della settimana di Pasqua, con temperature in aumento e valori massimi che lunedì raggiungeranno i 19/20°C a Palermo, 20/21°C a Messina, 21/22°C a Catania, 22/23°C ad Agrigento. Martedì le condizioni potrebbero subire un certo deterioramento, per il passaggio di una perturbazione atlantica che coinvolgerebbe più direttamente le regioni peninsulari e solo di striscio la Sicilia settentrionale. Possibile ulteriore peggioramento dalla seconda parte della settimana di Pasqua.