Meteo: nel weekend tempo incerto, ma con temperature miti

Il graduale avvicinamento di un vortice di bassa pressione dal Marocco porterà un progressivo peggioramento del tempo sulla Sicilia a iniziare dalla giornata di sabato, ma con qualche pioggia che arriverà soltanto nella nottata e nella giornata di domenica. Secondo il meteorologo di 3BMeteo.com Carlo Migliore, si tratterà di fenomeni nel complesso deboli accompagnati da una tesa ventilazione di scirocco e a tratti potranno portare la caduta di un po' di sabbia del deserto. Le temperature saranno nel complesso miti.

Le previsioni per Catania

Cieli sereni o poco nuvolosi sia nella giornata di venerdì che in quella del sabato con velature di poco conto. Anche la prima parte della giornata di domenica nel capoluogo etneo sarà caratterizzata da tempo discreto. Ma tra il pomeriggio e la sera le nubi tenderanno ad aumentare e sarà possibile qualche breve pioggia in rapido esaurimento per fine giornata. Le temperature saranno abbastanza miti nei valori massimi con punte fino a 16° gradi sabato e domenica. I venti soffieranno dai quadranti sciroccali e saranno moderati. I mari risulteranno mossi.