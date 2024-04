Meteo, ecco quando finirà il freddo "anomalo"

L'ultima decade di aprile è iniziata in modo piuttosto insolito dal punto di vista meteorologico con temperature ben al di sotto della media stagionale e perfino qualche nevicata a quote medio-basse (qui le previsioni nel dettaglio). Il freddo fuori stagione ci terrà compagnia ancora per qualche giorno, ma stando alle ultime tendenze meteo (da prendere con una certa dose di cautela) la parentesi invernale non dovrebbe durare molto a lungo.

Quando finirà il freddo invernale

Già sul finire di questa settimana, intorno al 27-28 aprile, è infatti atteso un ritorno dell'alta pressione sulle regioni centro-meridionali che godranno di una relativa stabilità con giornate soleggiate e temperature in sensibile rialzo. Se al Centro-Sud i vestiti invernali potranno essere rimessi nell'armadio, l'incognita riguarda invece le regioni settentrionali. Come spiega 3BMeteo, il Nord Italia potrebbe essere colpito da una nuova perturbazione proprio nel corso del prossimo fine settimana, ma si tratta di una tendenza ancora incerta che dovrà essere confermata o smentita da previsioni più aggiornate.

La tendenza meteo per il 27-28 aprile, infografica 3BMeteo

Probabilmente quello che stiamo vivendo è l'ultimo colpo di coda dell'inverno, ma va anche detto che all'orizzonte non si vedono ondate di caldo eccezionali. Anche secondo il meteorologo del Cnr Giulio Betti questa fase invernale non dovrebbe trascinarsi avanti a lungo: in Europa, scrive su X, "il freddo anomalo proseguirà fino a fine mese", ma "a seguire le temperature dovrebbero tornare nella norma".

Il post di Giulio Betti

Fonte Today.it