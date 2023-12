Meteo: aria fredda verso la Sicilia, weekend all'insegna del tempo variabile

Le prossime giornate saranno caratterizzate dall'afflusso di correnti fredde dai quadranti settentrionali, che oltre a comportare una diminuzione delle temperature, saranno associate a condizioni di variabilità invernale, più accentuate sulle regioni del basso versante tirrenico. "Sulla Sicilia settentrionale - spiega il meteorologo di 3BMeteo.com Francesco Costa - ci attende un venerdì con piogge e rovesci intermittenti, che localmente potranno anche assumere carattere temporalesco, con particolare interessamento del palermitano e del messinese tirrenico, con quota neve fino a 1300-1400 metri. Nuvolosità irregolare altrove, con tuttavia la possibilità per qualche rapido rovescio fra piana di Catania, area Etnea, ragusano e siracusano. Locali rovesci in esaurimento durante la giornata di sabato, prima di una nuova rimonta anticiclonica, a garanzia di tempo stabile e perlopiù soleggiato, quantomeno fino alla giornata di martedì 19 dicembre". Sulla città di Catania, cielo in prevalenza nuvoloso venerdì, con la possibilità per qualche rapida pioggia intorno a metà giornata. Ancora variabilità atmosferica protagonista sabato, prima di una giornata di domenica caratterizzata da maggiori schiarite e prevalente stabilità atmosferica.