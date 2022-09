I vigili del fuoco salvano una capretta bloccata in un "pozzo vulcanico" | Video

Una capretta è stata liberata dai vigili del fuoco dopo essere rimasta a lungo bloccata all'interno di un "pozzo dammuso" di origine vulcanica sul versante brontese dell'Etna, nei pressi di Piano Grilli. Sono intervenuti anche a due veterinari, personale della forestale. Senza i soccorritori, l'animale sarebbe andato incontro a morte certa, così come capitato ad altri componenti del suo gregge. E' sopravvissuto grazie ad alcuni volontari animalisti che, in queste settimane di "prigionia", le hanno portato da mangiare in attesa della liberazione