Previsioni meteo, weekend caratterizzato dall’arrivo di aria fredda dal nord Europa

Una massa d’aria fredda di origine artica interesserà le regioni centro-meridionali, Sicilia compresa, durante la giornata di venerdì. Nello specifico, in Sicilia, sono previste condizioni di tempo marcatamente instabile e perturbato con precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale sui settori centro-settentrionali. Le piogge proseguiranno fino alle prime ore della notte di sabato sul messinese mentre sulle restanti province è atteso un graduale miglioramento che si concretizzerà durante le ore centrali della giornata. E' quanto previsto da Gaetano Genovese, meteorologo di 3bMeteo.

La giornata di domenica trascorrerà all’insegna del cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su gran parte dell’isola eccezion fatta per il messinese tirrenico ed il palermitano dove potranno verificarsi locali annuvolamenti, specie durante le ore centrali della giornata. Temperature in calo, specie nei valori massimi. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, in graduale affievolimento a partire dalla serata di domenica.

Il weekend sulla città di Catania sarà caratterizzato dall’arrivo di aria fredda dal nord Europa. Le condizioni meteorologiche pertanto saranno votate alla variabilità con alternanza di schiarite ed annuvolamenti. La giornata di venerdì vedrà comunque maggiore instabilità con piogge durante le ore centrali della giornata. Un netto miglioramento è atteso durante la serata di domenica. Le temperature saranno in calo, con massime non oltre i 22°C, minime non oltre i 12°C-13°C.