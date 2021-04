Cambiare le gomme invernali: i gommisti a Catania

Agli abitanti del Sud (ma non sicuramente a chi ama andare sull'Etna durante il periodo invernale ed autunnale) sicuramente farà specie sapere che da un paio di anni a questa parte il 15 aprile di ogni anno è obbligatorio per le auto sostituire le gomme invernali con quelle estive.

CAMBIO GOMME: C'E' TEMPO FINO AL 15 MAGGIO

Gli automobilisti hanno tempo fino al 15 maggio per non incorrere in sanzioni che vanno da un minimo di 422 euro fino al possibile ritiro del libretto di circolazione.

PNEUMATICI ESTIVI E 4 STAGIONI

Il montaggio di pneumatici estivi consente all'auto di avere delle prestazioni migliori (migliore tenuta di strada) e soprattutto di consumare meno carburante.

Necessario sottolinare che è inoltre possibile montare i cosidetti 'pneumatici per 4 stagioni', che chiaramente permettono di circolare tutto l'anno. Il cambio gomme non è inoltre obbligatorio per coloro che montano dei pneumatici che hanno un indice di velocità superiore o uguale rispetto a quello indicato nella carta di circolazione dell'auto.

GOMMISTI A CATANIA

Barone Gomme - Mastro Michelin - Via Antonino Longo 70, Catania (CT)

Puglisi Gomme - Via Tripolitania 40, Catania (CT)

Euromaster Palmieri Pneumatici - Via Milano 110, Catania (CT)

Centro Punto Gomme Di Cali' Vincenzo & C.S.N.C. - Via Luigi Sturzo 128, Catania (CT)

Sicali Gomme - Total Service Srl - Piazza Galatea 10/13, Catania (CT)