Come risparmiare sulla benzina: alcuni consigli

Nonostante un lieve abbassamento dei prezzi fare il pieno è diventato sempre più proibitivo (il taglio delle accise proseguirà fino al 5 ottobre 2022).

Gli esperti di sostariffe.it hanno redatto un vademecum su come cercare di risparmiare prendendo in considerazione un auto-tipo del peso di 1.200 kg ed ipotizzando un prezzo della benzina di 1,76 al litro ed un consumo medio di 7 litri ogni km in città e di 4,8 litri a km nel ciclo extraurbano.

Stile di guida - Per poter ridurre del 30% il consumo di carburante è necessaria una guida fluida e scorrevole. Evitare nel traffico brusche frenate ed improvvise accelerazioni. Mantenere una andatura costante nella guida di tutti i giorni.

Limiti di velocità - Riducendo in autostrada la velocità media di 10 km/h si può arrivare a risparmiare 1 litro di carburante ogni 100 km.

Aria condizionata - Un uso conforme dell'aria condizionata, ossia con delle pause ogni tanto e non costante (e riducendo la temperatura), può ridurre del 5% i consumi complessivi.

Motore spento nelle pause - La presenza dello start&stop, pur potendo influire sul consumo della batteria, consente però di ridurre del 10% i consumi.

Pressione dei pneumatici - Una pressione sempre corretta delle gomme garantisce un risparmio di 0,25 litri di benzina ogni 100 km.

Distributore low cost - Ovviamente bisogna sempre andare nei rifornimenti dove il prezzo della benzina è inferiore.

Carichi trasportati - Eliminando dall'interno dell'automobile i pesi 'extra', si può riuscire a risparmiare del 4% i consumi di carburante.