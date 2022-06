"Il futuro si accende a Catania": Autovia Puglisi celebra la nuova Renault Megane E-tech

L’idea di un’auto 100% elettrica è stata a lungo considerata un’idea romantica, della quale era più facile evidenziare le debolezze che i punti di forza. Ora che lo scenario mondiale, per la seconda volta in pochi anni, è mutato in maniera disastrosa, evidenziando economicamente i limiti della dipendenza dagli idrocarburi, anche i più scettici sembrano propensi a riconsiderare l’opzione. La cosa che molti stentano ancora a credere è che un’auto completamente elettrica possa essere anche potente e avere un’autonomia accettabile. A “mettere in moto” cotanta rivoluzione del pensiero, questo mercoledì, ci penserà Autovia Puglisi, storico concessionario Renault che, nella sua sede catanese, organizzerà un evento dedicato alla Renault Megane E-Tech 100% Electric.

Con le sue misure da berlina compatta e lo stile da crossover, la nuova arrivata sfrutta la nuova piattaforma CMF-EV, pensata appositamente per l’alimentazione delle auto elettriche, di modo da garantire massima organizzazione e sfruttabilità degli spazi. Inoltre la nuova plancia, chiamata Open R, mette a disposizione del guidatore una grafica chiara e completa che, insieme ai servizi di infotainment disponibili sul mezzo - Android Auto, Apple Car e, in alcuni allestimenti, l'assistente virtuale Google -, rendono più facile la vita a bordo e l'interazione con il veicolo. Dotata di due diversi livelli di potenza e autonomia, che può raggiungere i 470 km, la nuova Megane E-tech si pone al vertice della categoria anche per piacere di guida e prestazioni generali.

Per brindare alla nuova arrivata, nonché per provare con mano (e con piede) le sue performance, l’appuntamento è quindi mercoledì 29 giugno presso lo showroom di Autovia Puglisi di Viale Africa 206 a Catania. A dare corpo, voce e anima alla serata, la speaker-conduttrice-vocalist Chiara Chines e la redazione di RSC, che seguiranno l’evento in diretta dalle 17:00 alle 20:00. A partire dalle 18:00, invece, ci sarà un rinfresco a beneficio dei presenti.