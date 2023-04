Bonus colonnine auto elettriche - Cosa c'è da sapere

Come noto dal 2035 non saranno più in vendita le auto diesel o benzina ma solamente le auto elettriche. Da qui l'esigenza di avere a disposizione anche nelle proprie abitazioni le attrezzature per poter caricare i veicoli elettrici.

L'installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche è agevolata da incentivi fiscali che possono quindi ridurre la spesa dei privati.

Le colonnine di ricarica sono delle prese appositamente ideate per rifornire le auto elettriche. Il tempo per ricaricare una auto dipende sia dal tipo di veicolo che dalla potenza erogata dall'impianto (ma per poter ricaricare l'auto è necessaria una potenza elettrica elevata).

Per questo motivo è necessario che vi sia una rete elettrica in grado di poter supportare questo tipo di funzionalità. Spesso è necessario richiedere un adeguamento dell'impianto ed un aumento di potenza per poter effettuare l'installazione di una colonnina di ricarica.

L'installazione di una colonnina di ricarica è un lavoro semplice solo all'apparenza, richiede invece elettricisti qualificati che conoscono bene la normativa che disciplina questo tipo di installazioni, soprattutto quando si parla di condominio.

Bonus per installazione colonnine auto elettriche - Cosa c'è da sapere

- Negli edifici di nuova costruzione è sempre obbligatorio installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici, secondo quanto stabilisce il Decreto Legge n° 48 del 2020. Si tratta infatti di una condizione per ottenere il Permesso di costruire

- E' possibile ottenere una speciale misura a carattere sperimentale per gli utenti che hanno bisogno di ricaricare un’auto elettrica. Si tratta di un aumento della potenza fino a 6 kW limitato al weekend o giorni festivi oppure alle ore notturne. Questo senza na necessitò di far aumentare la potenza della propria fornitura elettrica. L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2023, ma le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile 2023

- Anche per tutto il 2023 è previsto un contributo per l’installazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche pari all’80% delle spese sostenute da privati per impianti domestici (nel 2021 era pari al 50%)

- Il bonus agevola l’acquisto e la posa in opera degli impianti di ricarica attraverso un contributo che sarà erogato direttamente dal Ministero delle Imprese e del made in Italy. In questo caso si tratta quindi di un rimborso e non di una detrazione fiscale da ottenere in diverse quote annuali.

- Non sono ancora state diffuse le modalità per ottenere il bonus per interventi di installazione di colonnine di ricarica elettrica

- Per l’incentivo sono stati messi a disposizione 40 milioni di euro. Il rimborso massimo che si può ottenere (fino ad esaurimento delle risorse) è € 1.500 per le persone fisiche, mentre sale a € 8.000 per i condomini