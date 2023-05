Traffico cittadino, la classifica delle peggiori città italiane: in testa Palermo, Catania al 4° posto

Nel famoso film di Benigni 'Jhonny Stecchino' lo si considerava la principale piaga del capoluogo siciliano.

A distanza di tempo la situazione non è cambiata. Un'indagine promossa da Tom Tom (celebre multinazionale) e ripresa dal sito prontobolletta.it ha calcolato il 'Traffic Index Ranking', ossia il tempo impiegato per spostarsi in condizioni di flusso normale.

Al primo posto (la classifica è aggiornata al dicembre del 2021) per 'ore pro capite perse in coda' troviamo proprio Palermo con 82 ore, seguita da Roma con 75 ore e Messina con 73 ore.

Al quarto posto troviamo Catania (69 ore). Completano la classifica delle prime dieci posizioni Napoli (66 ore), Genova e Milano (64 ore), Bari (57 ore), Firenze (55 ore) e Bologna (52 ore).

Il traffico, oltre a causare una notevole perdita di tempo, comporta anche altri costi dal punto di vista ambientale e sociale.

- I trasporti e gli edifici sono le maggiori fonti di CO2 a livello urbano

- In Italia i trasporti sono responsabli di 1/4 delle emissioni di gas serra

- Incidentalità stradale

- Inquinamento atmosferico (90.000 vittime all'anno in Italia)

- Inquinamento acustico (incide sul benessere e la salute mentale di chi vive in città)

L'unico modo per combattere il traffico è ovviamente oggi la 'mobilità green', ossia muoversi a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.

Ci vogliono, anche secondo l'opinione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unione Europea, altre strategie, che sono prevalentemente il miglioramento del trasporto pubblico, l'estensione delle piste ciclabili ed il potenziamento dei servizi di mobilità condivisa.

Oltre a queste misure sono altrettanto essenziali anche la pedonalizzazione di alcune zone delle città, il ridimensionamento della viabilità per includere le piste ciclabili, la trasformazione di parcheggi in parchi pubblici e la riduzione delle carreggiate per aggiungere verde e zone pedonali.