Monopattini elettrici: i migliori modelli del 2023

Il monopattino, sia come mezzo di trasporto privato che come mezzo di 'sharing', è sempre più in voga.

Purtroppo, nonostante l'obbligatorietà di frecce, stop, di velocità massimo di 20 km/h, si registrano ancora diversi incidenti dovuti principalmente alla mancata osservanza delle regole del Codice della Strada (procedere in senso contrario rispetto a quello di marcia, utilizzo improprio dei marciapiedi, superamento limiti di velocità).

Ecco per, per il 2023, una classifica dei modelli migliori che sono presenti in commercio (secondo il parere espresso dagli esperti del Corriere della Sera).

Segway KickScooter GT1B - Design futuristico, struttura in alluminio aeronautico che assicura un carico massimo di 150 kg, prestazioni equiparabili a quelle di uno scooter elettrico. Grazie alla sospensione anteriore e a quella posteriore a doppio braccio, con meccanismo idraulico regolabile, non teme né i sampietrini né le buche, nonostante le ruote dal polliciaggio ridotto (tubeless da 11 pollici con strato di gelatina). Prezzo € 2.999,00

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro - Gli pneumatici da 10 pollici permettono di percorrere anche gli asfalti più dissestati. La presenza delle frecce integrate nella parte posteriore lo rende sicuro e conforme al Codice della Strada. Ha una autonomia di 45 km con una singola ricarica. Prezzo € 849,00 (€ 719,00 su Amazon)

NIU KQi3 Max - L’autonomia, che arriva fino a 65 km, può essere controllata consultando il display a led posizionato sul manubrio. Il motore a corrente consente di superare anche pendenze superiori del 65%. Gli pneumatici tubeless da 9,5 pollici in gomma autorigenerante e il triplo sistema frenante (freno a disco anteriore e posteriore, oltre al freno elettrico che agisce sulla ruota dietro), garantiscono un adeguato livello di sicurezza. Prezzo € 1.798,00 (ma ci sono anche altri modelli che partono anche da € 499,00)

Segway KickScooter P65 - Autonomia di 65 km e pneumatici SegPower Cross Season, che consentono di guidare anche nelle condizioni atmosferiche più difficili. Indicatori di direzione anteriori e posteriori, e la porta USB integrata nella struttura del monopattino che permetterà di ricaricare il telefono mentre si è alla guida. Prezzo € 1.199,00

Electric Scooter D1 Master - Doppia sospensione, anteriore e posteriore, del clacson elettronico e del doppio disco (anteriore e posteriore), ha un’autonomia di 80 km con una singola ricarica. Gli pneumatici da 10 pollici tassellati e la pedana larga 21 cm, assicurano la giusta sicurezza anche sull’asfalto non perfetto. Un’altra particolarità di questo modello è la possibilità di variare l’altezza del manubrio, peculiarità, quest’ultima, che lo rende adatto anche alle persone più alte. Prezzo € 1.999,99