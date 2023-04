Bonus revisione auto al via anche per il 2023

Anche per il 2023 (la prima volta la misura è stata introdotta nel novembre del 2021) è previsto il 'bonus revisione auto', ossia un contributo di € 9,95 allo scopo di compensare l'aumento delle tariffe previste nei centri autorizzati.

Si è infatti passati dai consueti € 66,88 ada € 78,85. Il Governo ha disposto un bonus pari all'aumento della tariffa ministeriale, consentendo così ai contribuenti di ridurre il peso della spesa.

Il bonus vale per tre anni e può essere riconosciuto ad un solo veicolo a motore e solo per una volta fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I cittadini interessati possono inoltrare domanda accedendo al portale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dedicato all'agevolazione, utilizzando SPID, CIE O CNS. Il termine ultimo per presentare la richiesta è il 31 dicembre 2023. La domanda deve essere presentata dopo aver effettuato la revisione del veicolo.

Non è necessario allegare alcun documento, ma basta inserire i dati che vengono richiesti dalla procedura online. Sono richiesti: data della revisione, iban per l'accredito, nome e cognome dell'intestatario, indirizzo e-mail. La piattaforma rilascerà un numero di pratica al quale fare riferimento in caso di eventuali problemi.