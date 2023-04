Auto nuove ed usate: prezzi alle stelle, ecco il perchè

Rispetto al 2020 le vendite di auto in Italia sono in aumento. C'è però da dire che ancora oggi ci sono tanti fattori che rallentano l'intero settore.

Crisi dei microchip e semiconduttori, carenza di materie prime, scarsa disponibilità di bisarche e di autotrasportatori.

Questo comporta che i tempi di attesa per ottenere una auto nuova siano eccessivamente lunghi (si attestano mediamente sui 12 mesi come riportato da Ansa e Federcarrozzieri).

Per non parlare dei prezzi, lievitati a causa dell'aumento delle auto elettriche sul mercato ed a causa della crisi delle materie prime. Nel 2013 per acquistare una auto in Italia ci volevano in media 18.000,00 euro, adesso ce ne vogliono 26.000,00.

Non vanno meglio le cose nemmeno facendo riferimento al mercato dell'usato. Si è stimato che rivolgersi a questo mercato comporti una maggiorazione dei prezzi a fronte della maggiore domanda. Nel 2022 il rincaro medio è stato del 22,4%, nei primi mesi del 2023 si è attestato intorno al 30%.

Federcarrozzieri inoltre ha individuato due grossi ed ulteriori rischi per coloro che acquistano una auto usata. Non solo il prezzo di acquisto eccessivamente superiore rispetto al passato ma anche, in caso di sinistro, dall'insufficiente liquidazione dei danni da parte delle compagnie assicurative che fanno riferimento ai parametri dei database di Eurotax e Quattroruote professional, che danno un valore al veicolo in base al modello, km percorsi, anno di immatricolazione, ecc. ecc.

Secondo Federcarrozzieri, in questo modo, si assegnano alle auto valori ben inferiori rispetto al reale valore commerciale di mercato delle auto rilevato per esempio dai sistemi Autoscout o Autouncle, le più grandi piattaforme online in Europa per il mercato delle automotive.