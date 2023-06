Insulti alla guida: la classifica dei più usati per città, Catania compresa

ll sito Noleggioauto.it ha preso in considerazione le dieci città italiane più popolate ed ha realizzato uno studio per scoprire quali sono gli insulti più utilizzati alla guida.

Lo studio è stato condotto anche collaborando con pagine e gruppi Facebook locali legati al tema del dialetto, che hanno fornito la loro conoscenza in materia.

La città dove ci si rivolgono maggiori insulti è risultata essere la capitale, ossia Roma. I tre maggiori insulti sono i seguenti: 'L'anima de li mortacci tua', 'Va' mmorì ammazzato', 'A deficientee!".

Per quanto riguarda Catania ecco quali sono gli insulti più utilizzati: 'Talia a chistu', 'Sciamunitu', 'Cunnutu tu e cu non tu rici'.

A Palermo invece vengono purtroppo spesso utilizzati 'Bestia', 'Cos'ènutile', 'Cuirnutu i to patri'.

Molti automobilisti non sono forse a conoscenza dei rischi economici e penali nei quali possono incorrere insultando un altro guidatore. Tra i principali reati ci sono l'illecito civile di ingiuria ed anche i reati penali di diffamazione e minaccia.

C'è comunque da dire che a prescindere dalle conseguenze è altamente preferibile non ricorrere a questo tipo di comportamenti e rispettare sempre le norme del Codice della Strada in modo da non attrarre alcun tipo di insulto.