New generation Daf - La nuova gamma di veicoli presentata presso la Over Srl

È stata presentata lo scorso weekend del 4 e 5 dicembre, presso la sede di Misterbianco della Over Srl, concessionario del marchio DAF per la Sicilia, la nuova gamma di veicoli industriali rivoluzionari in termini di efficienza, sicurezza e comfort di guida.

Si tratta infatti del primo veicolo nella sua categoria ad essere stato interamente progettato sulla base delle nuove normative europee che non prevedono piu’ dei limiti dimensionali per le cabine dei veicoli industriali a beneficio dell’emissioni di co2 e dell’impatto ambientale.

Da qui, un’aereodinamica migliorata del 22%, una catena cinematica interamente rivisitata e gli interni della cabina sviluppati per garantire i migliori livelli di sicurezza attiva e passiva della categoria hanno dato vita al veicolo che riesce a garantire il miglior comfort di guida per i conducenti e dei consumi ridotti fino al 10% rispetto al precedente modello.

La gamma di veicoli DAF XF,XG ED XG è stata infatti insignita del premio “international truck of the year 2022”, sigillando così l’ingente impegno profuso dagli ingegnerI della casa olandese per ogni piccolo dettaglio. Il marchio, già notoriamente riconosciuto per i livelli di comfort di guida, affidabilità e consumi ridotti, si lancia verso la competizione con i marchi più riconosciuti nel settore.