L'Unione Monarchica contro le selezioni di attori con "volti tipicamente siciliani"

Su varie testate giornalistiche regionali in questi giorni è apparso l’annuncio di un'importante società cinematografica per il reclutamento di comparse tra i 18 e i 75 anni per una serie televisiva che andrà in onda sulle reti Mediaset. La società chiede esplicitamente ‘volti tipicamente siciliani’. A questo proposito la Presidenza dell’associazione Unione Monarchica Italiana per la Regione Siciliana chiede dei chiarimenti su questa curiosa richiesta: un volto tipicamente siciliano può variare dal normanno alto e biondo fino all’arabo più basso e moro, la storia della Sicilia è un mosaico di popoli e dominazioni, non esiste un volto tipicamente siciliano. La richiesta - prosegue il presidente regionale dott. Stefano Papa - è molto vaga e per questo motivo sarebbe da esplicitare meglio. Trattandosi di una serie che parlerà di mafia non vogliamo credere che i produttori siano caduti nel becero accostamento “volto siciliano = criminale”, eredità di bizzarre teorie antropologiche di lombrosiana memoria, sarebbe ridicolo e ignorante, oltre ad essere offensivo nei confronti della Sicilia e dei siciliani. Sarebbe opportuna da parte della produzione una risposta chiarificatrice in tal senso, per evitare una cattiva figura nei confronti di un’intero popolo.